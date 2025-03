A Villa San Giovanni la prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi

Proseguono le azioni per dare attuazione a quanto deliberato nel consiglio comunale aperto del 7 febbraio. Includere e coinvolgere i ragazzi come parte attiva ed essenziale dei processi che li riguardano è il presupposto fondamentale per la costituzione della rete educativa che si intende attivare.

Prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Consulta dei Giovani

Il 28 febbraio si è svolta la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCdR) e della Consulta dei Giovani. Questo rappresenta il primo passo concreto per dare vita al patto educativo intrapreso, avviando un percorso di partecipazione attiva dei più giovani.

I giovanissimi eletti nel CCdR inizieranno un cammino di formazione e di educazione alla partecipazione, una scuola sul campo che li educa al servizio, ma soprattutto alla concezione di un servizio finalizzato al miglioramento della comunità.

Educare alla passione politica e al senso di comunità

L’obiettivo è educare i giovani alla passione politica, non in senso competitivo, ma come strumento di proposta, collaborazione, ascolto e dialogo.

Questi propositi sono stati espressi con entusiasmo dai ragazzi, che per la prima volta hanno occupato gli scranni della sala consiliare. A noi adulti il compito di guidarli, assecondandoli genuinamente nel loro percorso.

Un augurio a loro, dunque, e una nuova responsabilità per chi li accompagnerà: familiari, docenti e amministratori, affinché li sosteniamo e motiviamo adeguatamente.

Assemblea della Consulta dei Giovani e programmazione futura

Nel pomeriggio, i giovani si sono costituiti in assemblea nella prima seduta della Consulta dei Giovani, dando avvio a un impegno programmatico, concreto e maturo.

Le parole di Bernard Dika hanno risuonato in sala consiliare come un forte monito, frutto di un’esperienza autentica vissuta sin da ragazzo:

“Il presente appartiene a loro e questo non può che renderli protagonisti e fautori immediati di un reale cambiamento e miglioramento della città che abitano.”

Questa deve essere intesa come passione politica: passione per la propria vita e per quella della propria comunità.

I ragazzi hanno riflettuto e discusso a lungo, aggiornandosi alla prossima seduta di consulta, nella quale verranno eletti gli organi rappresentativi, tra cui il presidente e il consiglio direttivo.

Coinvolgere i giovani in tutti i processi amministrativi

L’intento è di coinvolgerli non solo nei temi di interesse giovanile, ma di far sì che tutte le attività amministrative possano attirare la loro attenzione, convincendoli che ogni processo mette a sistema una comunità e che ogni azione merita considerazione e il loro apporto.

Appassionarli, impegnarli e sostenerli è dovere degli adulti: il resto lo restituiranno loro stessi con la loro genialità e creatività.

Sarà fondamentale una buona formazione politica e sociale, supportata dalla testimonianza di modelli di riferimento, giovani e meno giovani, passati e presenti, capaci di infondere fiducia e visione per il futuro.

Prossimo passo: la costituzione della rete educativa

Il prossimo passo sarà la costituzione della rete educativa, deliberata in consiglio comunale.

Questa rete metterà in campo progettazione e risorse per garantire vicinanza alle fragilità educative e sociali, rendendo concreta l’attenzione ai bisogni dei più giovani.

Come sosteneva Giorgio La Pira:

“I giovani sono come le rondini, vanno verso la primavera.”

Se desideriamo una nuova e duratura primavera, allora abbiamo imboccato la strada giusta.

Caterina Trecroci

Presidente del Consiglio Comunale con delega alle Politiche Educative