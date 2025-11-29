Consiglio Comunale al via, la maggioranza si spacca: assenti Pd e Rinascita
Sono 10 i consiglieri di maggioranza presenti, mentre sono 13 i consiglieri di minoranza. Numeri che pesano, ma che potrebbero anche non servire a nulla. Da capire infatti cosa accadrà dopo i preliminari
29 Novembre 2025 - 11:22 | di Pasquale Romano
Iniziato, con circa due ore e 15 minuti di ritardo, il consiglio comunale. Come anticipato ieri, parte della maggioranza ha disertato la seduta: i gruppi Pd e Rinascita non sono presenti in aula.
