Crisi al Comune, la situazione precipita? Pd e Rinascita pronti a disertare il Consiglio Comunale

Sarebbe la goccia che farebbe traboccare il vaso. Secondo quanto raccolto, il delicato e già infuocato consiglio comunale di domattina, non vedrà la presenza dei consiglieri comunali di Pd e Rinascita Comune, insoddisfatti della due giorni di trattative con il sindaco Falcomatà. Assenza che sarebbe pesantissima da un punto di vista politico e non solo, considerato che la maggioranza a quel punto non avrebbe i numeri per approvare la variazione di bilancio, documento fondamentale per l’ente con il quale si verifica l’equilibrio generale del bilancio per garantire il mantenimento del pareggio.

Sono ore frenetiche, possibile anche che arrivi un comunicato stampa nella serata di oggi da parte delle due forze di maggioranza ormai sempre più ai margini dell’amministrazione Falcomatà. Nel corso del consiglio comunale di domani invece, i gruppi Red e Dp secondo le indiscrezioni di queste ore, potrebbero leggere un documento politico critico, chiedendo l’azzeramento della Giunta e l’apertura ufficiale della crisi di maggioranza.