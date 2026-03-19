Consiglio comunale, Minicuci ai saluti: ‘Non mi ricandiderò. Chiedo verità sui brogli elettorali’

Consiglio comunale, in Aula Battaglia si affronta il delicato tema del ripristino delle circoscrizioni. In apertura di seduta, il consigliere Nino Minicuci (già candidato a sindaco) è tornato sul tema dei brogli elettorali e ha salutato i colleghi, preannunciando la volontà di non ricandidarsi.

‘I reggini meritano di sapere la verità prima che si torni alle elezioni. Io non mi ricandiderò, non cerco nulla, ho svolto il mio lavoro con dedizione. Avevo detto che non avrei preso un euro di rimborsi e cosi è stato.

Considero conclusa la mia esperienza, non mi ricandiderò. Ringrazio tutti e sollecito la magistratura, da uomo libero posso farlo. Chiedo ai cittadini di andare a votare, sia a maggio e anche in questo fine settimana al referendum, è importante utilizzare lo strumento democratico della partecipazione popolare’, le parole di Minicuci.

Il consigliere comunale e metropolitano è stato poi salutato e ringraziato dai colleghi di opposizione Massimo Ripepi, Federico Milia, Demetrio Marino e Giuseppe De Biasi per l’impegno profuso in questi anni e per aver mantenuto la promessa di rimanere in carica per l’intero mandato.