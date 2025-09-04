Reggio, Ripepi attacca Falcomatà: ‘Pensa alla sua carriera affidando incarichi ma grazie a Dio se ne andrà’

“Il suo modus operandi, in questi 11 anni, è stato finalizzato sempre alla sua costruzione politica”.

Il consigliere comunale Massimo Ripepi attacca il sindaco Falcomatà nei preliminari del consiglio comunale di Reggio Calabria, in corso in questi minuti all’interno dell’aula Battaglia di Palazzo San Giorgio.

“Registriamo un continuo sperpero di risorse. Ogni giorno si perdono fondi pubbliche e parallelamente a questa situazione, a mio avviso, il fatto più grave è che lei – rivolgendosi al sindaco Falcomatà – sta pensando alla sua carriera politica. Si può pensare alla propria carriera politica ma non lo si può fare utilizzando le risorse pubbliche e gli incarichi che lei dà. I passaggi che lei sta facendo, a Gianluca Califano, ad esempio”.

Il consigliere comunale Ripepi punta il dito ancora sul primo cittadino:

“Parliamo di incarichi a fini elettorali. Le risorse pubbliche vanno spese per il bene pubblico e quello che lei fa non è giusto – continua Ripepi – Ora mi chiedo. Sindaco, lei ha deciso di candidarsi alle regionali e ha testimoniato con questa decisione quanto basso sia il livello politico. Decide di candidarsi per rimediare alla sua carriera politica, e lo può fare, ma non lo deve fare utilizzando le risorse pubbliche e non lo può fare attraverso gli incarichi”.

Infine Ripepi rivolge un messaggio al sindaco: