Nuovo consiglio direttivo per l’associazione Attendiamoci

L’associazione Attendiamoci ONLUS, che da quindici anni opera nell’ambito della prevenzione del disagio giovanile e della formazione globale della persona, ha rinnovato, nella giornata di lunedì 12 settembre 2016, il proprio consiglio direttivo.

L’assemblea dei soci ha scelto le figure che, dal settembre 2016, per un quinquennio, avranno il compito di sorvegliare sulle decisioni associative da assumere e sui criteri da adottare per il perseguimento dello scopo sociale e per l’attuazione di tutte le strategie educative che consentano di realizzarne la mission.

Confermato il presidente, don Valerio Chiovaro, gli altri consiglieri eletti dall’assemblea sono i soci Maria Rosaria Araniti, Domenico Chirico, Felice Chirico e Debora Polimeni.

Dopo 15 anni, nel corso dei quali i membri sono stati i soci fondatori di Attendiamoci, la nuova composizione consiliare rappresenta una ulteriore conferma della volontà di meglio servire i giovani incontrati, mantenendo, anche nell’assetto organizzativo, la strategia formativa prescelta, fin dalla sua fondazione, ovvero quell’educazione giovane-giovane (peer education) volta ad attivare un processo di passaggio di conoscenze, esperienze, stile e valori all’interno di un gruppo di pari per una disciplina dell’amicizia e per un accompagnamento più efficace in relazione ai differenti target di riferimento.

Nel suo quindicesimo anno sociale, ancora di più Attendiamoci si sente investita della responsabilità di esserci, con sfide sempre nuove, con la gratuità dell’impegno e la serietà del servizio.