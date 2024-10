Consiglio Federale: le ipotesi di Criscitiello anche sulla Reggina

Siamo ormai vicinissimi all’inizio del Consiglio Federale. Tanta carne al fuoco tra serie A e serie B. Cosa potrà accadere? Le ipotesi del giornalista Michele Criscitiello su TMW: “E’ finalmente arrivato il giorno della verità. Oggi a Roma ci sarà il decisivo Consiglio Federale prima della ripartenza tanto attesa. Dopo l’ufficialità delle 5 sostituzioni oggi, giustamente, la Federazione Italiana Gioco Calcio ascolterà le proposte delle tre Leghe che, negli ultimi mesi, hanno creato un bel po’ di confusione. A dire la verità la serie B è la Lega che si è comportata meglio: poche parole, molta coerenza e tutti i Presidenti allineati. La Serie A ha partorito un’assemblea un po’ confusionaria (eufemismo). Portare sul tavolo federale la proposta dell’eventuale blocco retrocessioni (in caso di nuovo stop) significa non aver seguito tutta la diatriba della Lega Pro e già bocciata come idea dalla FIGC. Oggi si andrà avanti con la linea dell’algoritmo. Non è il massimo ma tant’è. In caso di stop forzato si andrà per merito sportivo. Chi è ultimo retrocede. Amen. Seguendo l’esempio della coerenza dei dilettanti. Voteranno contro il blocco delle retrocessioni in serie A la Lega di B, la Lega Pro, LND, calciatori e allenatori. Arbitri indecisi. La C, invece, probabilmente confermerà l’indiscrezione. In D Gozzano, Rimini, Rieti, Bisceglie e Rende. Le altre play out. In B Monza, Vicenza e Reggina. Le altre ai play off e chi non se la sente può restare fermo”.