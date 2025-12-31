Reggio, Melissari-Eremo a rischio trasferimento: convocato il consiglio d’istituto straordinario
Appuntamento a Palazzo Campanella con le massime autorità istituzionali con l'obiettivo di trovare soluzioni alternative al trasferimento, per la terza volta in due anni
31 Dicembre 2025 - 17:10 | Comunicato Stampa
Venerdì 2 gennaio, alle ore 10:30, presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria (ingresso via Cardinale Portanova), si terrà il Consiglio di Istituto straordinario aperto dell’I.C. Carducci – V. Da Feltre di Reggio Calabria.
Tema della riunione: la situazione della Scuola dell’Infanzia Melissari – Eremo
Nel corso dell’incontro, verrà discussa la delicata situazione del plesso Scuola dell’Infanzia Melissari – Eremo, che per la terza volta in due anni subisce una richiesta di trasferimento immediato dei bambini che frequentano la sede, da parte dell’Amministrazione comunale. Questo trasferimento dovrebbe avvenire già a partire dal 7 gennaio, creando preoccupazione per i bambini, le famiglie e l’intera comunità.
Obiettivo dell’incontro
Il Consiglio di Istituto straordinario è convocato con l’obiettivo di ricercare soluzioni alternative che possano salvaguardare l’interesse superiore dei minori. Durante la riunione, si procederà a una disamina del disagio a cui andrebbero incontro i bambini, le famiglie e l’intera comunità scolastica.
Autorità invitate
Sono invitate a intervenire le massime autorità istituzionali, tra cui:
- Domenico Battaglia, Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria
- Annamaria Curatola, Assessore comunale all’Istruzione
- Lucia Anita Nucera, Assessore alla Città “Inclusiva e Solidale”
- Eulalia Micheli, Assessore all’Istruzione della Regione Calabria
- Giusi Princi, Eurodeputata e Componente della Commissione Cultura, Istruzione e Politiche giovanili del Parlamento Europeo
- Clara Vaccaro, Prefetto di Reggio Calabria
L’incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, genitori e comunità scolastica per cercare soluzioni condivise e garantire il benessere dei più piccoli.