Reggio, Melissari-Eremo a rischio trasferimento: convocato il consiglio d’istituto straordinario

Appuntamento a Palazzo Campanella con le massime autorità istituzionali con l'obiettivo di trovare soluzioni alternative al trasferimento, per la terza volta in due anni

31 Dicembre 2025 - 17:10 | Comunicato Stampa

scuola melissari eremo

Venerdì 2 gennaio, alle ore 10:30, presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria (ingresso via Cardinale Portanova), si terrà il Consiglio di Istituto straordinario aperto dell’I.C. Carducci – V. Da Feltre di Reggio Calabria.

Tema della riunione: la situazione della Scuola dell’Infanzia Melissari – Eremo

Nel corso dell’incontro, verrà discussa la delicata situazione del plesso Scuola dell’Infanzia Melissari – Eremo, che per la terza volta in due anni subisce una richiesta di trasferimento immediato dei bambini che frequentano la sede, da parte dell’Amministrazione comunale. Questo trasferimento dovrebbe avvenire già a partire dal 7 gennaio, creando preoccupazione per i bambini, le famiglie e l’intera comunità.

Obiettivo dell’incontro

Il Consiglio di Istituto straordinario è convocato con l’obiettivo di ricercare soluzioni alternative che possano salvaguardare l’interesse superiore dei minori. Durante la riunione, si procederà a una disamina del disagio a cui andrebbero incontro i bambini, le famiglie e l’intera comunità scolastica.

Autorità invitate

Sono invitate a intervenire le massime autorità istituzionali, tra cui:

  • Domenico Battaglia, Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria
  • Annamaria Curatola, Assessore comunale all’Istruzione
  • Lucia Anita Nucera, Assessore alla Città “Inclusiva e Solidale”
  • Eulalia Micheli, Assessore all’Istruzione della Regione Calabria
  • Giusi Princi, Eurodeputata e Componente della Commissione Cultura, Istruzione e Politiche giovanili del Parlamento Europeo
  • Clara Vaccaro, Prefetto di Reggio Calabria

L’incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, genitori e comunità scolastica per cercare soluzioni condivise e garantire il benessere dei più piccoli.

