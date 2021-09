Reggio, convocato il Consiglio Metropolitano. Campolo prende il posto di Ceratti

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i Capigruppo, è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno martedì 28 settembre 2021, in prima convocazione, con inizio alle ore 8,00 e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 9,00.

Consiglio Metropolitano: i punti all'ordine del giorno

La riunione prevede il seguente ordine del giorno:

Proposta n. 63 del 4/8/2021 “Approvazione verbale di prima e seconda convocazione Consiglio Metropolitano giorno

8/7/2021”; Proposta n. 64 del 4/8/2021 “Approvazione del verbale di Consiglio Metropolitano di giorno 21/7/2021”; Proposta n. 69 del 1/9/2021 “Approvazione del verbale di Consiglio Metropolitano di giorno 5 agosto 2021”; Proposta n. 75 del 17/9/2021 “Surroga del Consigliere metropolitano Pasquale CERATTI con il Consigliere Rocco

Alberto CAMPOLO “ Proposta n. 73 del 14/9/2021 “Ratifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, della deliberazione di Sindaco Metropolitano n. 91 del 30/08/2021”; Proposta n. 62 del 3/8/2021 “RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZE ESECUTIVE”; Proposta n. 72 del 9/9/2021 “RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS N. 267/2000 - SENTENZE ESECUTIVE”; Proposta n. 68 del 31/8/2021 “Approvazione Bilancio Consolidato della Città Metropolitana di Reggio Calabria 2020”; Proposta n. 70 del 7/9/2021 “Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 175, c. 2 del D.lgs n. 267/2000. Istituzione nuovi capitoli”; Proposta n. 67 del 19/8/2021 “Approvazione Piano di Marketing Turistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria 2021 unitamente alle Linee Guida Piano di Comunicazione per il MKT - Atto di indirizzo”; Proposta n.74 del 16/9/2021 “APPROVAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PER L'EDIFICIO ISTITUTO D'ISTRUZIONE

SUPERIORE NOSTRO - REPACI DI VILLA SAN GIOVANNI”; Proposta n. 54 del 26/7/2021”Regolamento degli indirizzi e delle procedure per la nomina, la designazione e la revoca

dei rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria presso enti, aziende, istituzioni, fondazioni e società

partecipate”; Proposta n. 71 del 7/9/2021 “Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate in

house della Città Metropolitana di Reggio Calabria”; Interrogazione Consigliere Minicuci prot. n. 61590 del 2/9/2021

La partecipazione alla seduta “in videoconferenza” si svolge secondo le consuete modalità ed ogni partecipante deve esprimere

il proprio voto in modo palese, per appello nominale.

Surroga Ceratti con Campolo

La riunione è stata convocata per discutere e deliberare, tra i 14 punti all’ordine del giorno, sul punto 4) - Proposta n. 75 del 17/9/2021 -:

“Surroga del Consigliere metropolitano Pasquale CERATTI con il Consigliere Rocco Alberto CAMPOLO”.

La proposta di deliberare il provvedimento di surroga si è reso necessario dopo l’avvenuto annullamento con sentenza - REG.PROV.COLL. N. 05809/2021 N.R.G. 2021/03947, pubblicata il 09 agosto 2021 - da parte della II Sezione del Consiglio di Stato della proclamazione degli eletti nelle Elezioni del Comune di Bianco (RC) svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020 e dopo l’avvenuto conseguente scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario prefettizio da parte del Prefetto di Reggio Calabria, Dott. Massimo MARIANI.

Rocco Alberto CAMPOLO, Consigliere comunale, Assessore e Vicesindaco del Comune di Motta San Giovanni (RC), sarà il nuovo Consigliere metropolitano e subentrerà in surroga al Dott. Pasquale CERATTI, Consigliere comunale e Vicesindaco del Comune di Bianco (RC) nonché componente del Consiglio della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Rocco Alberto CAMPOLO è infatti il primo dei non eletti alle elezioni del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria del 21 Gennaio 2021 nella lista Centrodestra Metropolitano, la stessa Lista in cui risulta eletto il Dott. Pasquale CERATTI.