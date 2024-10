Consiglio regionale convocato per il 27. In aula Bilancio e Legge di stabilità

Il Presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, ha convocato l’Assemblea legislativa per lunedì 27 aprile alle ore 12 a Palazzo Campanella.

Dunque, nonostante le timide rimostranze dell’opposizione, è stata confermata per lunedì prossimo la seduta del Consiglio regionale. È la seconda volta che in questa XI Legislatura si riunisce la massima assemblea regionale. La minoranza durante la capigruppo aveva chiesto che i dibattiti sulle linee programmatiche del presidente Santelli e quello sul Bilancio fossero affrontati in due sedute differenti.

Evidentemente così non è stato, e lunedì 27 si tornerà a Palazzo Campanella per affrontare il seguente ordine del giorno:

1)Approvazione del Programma di Governo (art.33, comma 4 Statuto);

2)Proposta di provvedimento amministrativo n. 5/11^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2020-2022 (art. 36 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;

3)Proposta di legge n. 1/11^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;

4)Proposta di legge n. 2/11^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022”.