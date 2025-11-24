Consiglio Regionale, convocata una nuova seduta: due i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Calabria è stato convocato per giovedì prossimo, 27 novembre alle ore 12.

Due i punti all’ordine del giorno:

Proposta di Legge n.8/13^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ‘Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2025-2027’ – Relatore: L. De Francesco

Proposta di Legge n.7/13^ di iniziativa dei Consiglieri E. Santoianni, G. Bevilacqua, P. Caputo, L. De Francesco, D. Giannetta, V. Pitaro recante: ‘Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria)’ – Relatore: E. Santoianni