Consiglio Regionale, Arruzzolo e Loizzo salutano. Per Muraca tempi incerti

Il consiglio regionale che si terrà giovedi 22 dicembre sarà l’ultimo per i consiglieri Gianni Arruzzolo di Forza Italia e Simona Loizzo della Lega. I due, eletti deputati alle scorse politiche, la scorsa settimana hanno ricevuto dalla giunta per le elezioni la comunicazione di incompatibilità tra le due cariche, con un termine di 5 giorni per decidere se rimanere a Palazzo Campanella o migrare in Parlamento.

Decisione assunta da entrambi: salvo clamorose sorprese dell’ultim’ora, sia Arruzzolo che Loizzo voleranno a Roma, lasciando libero il posto di consigliere regionale ai primi non eletti. Al posto di Arruzzolo, a inizio 2023, subentrerà Domenico Giannetta, mentre in luogo di Loizzo per Lega prenderà il seggio da consigliere Pietro Molinaro.

Tempi incerti invece per quanto riguarda l’avvicendamento tra Giovanni Muraca, subentrato ufficialmente al neo senatore Nicola Irto la scorsa settimane, e Antonio Billari. Come riportato lo scorso 21 novembre su queste pagine, nonostante la sospensione dovuta alla condanna nel Processo Miramare, Muraca è ugualmente subentrato a Irto con un mandato a tempo.

A differenza di quanto accaduto con Arruzzolo e Loizzo, in questo caso la giunta per le elezioni non ha potere decisionale ma può soltanto limitarsi a registrare quanto emanato dal Consiglio dei Ministri. Comunicata dalla Prefettura di Catanzaro la sospensione dell’ex assessore comunale ai lavori pubblici, il Consiglio dei Ministri dovrà riunirsi e, applicando la Legge Severino, far decadere Muraca facendo subentrare Billari al suo posto. Tempi incerti in merito, con una forbice temporale che -secondo fonti romane- dovrebbe andare da poche settimane ad un paio di mesi.