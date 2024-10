Irto saluta il Consiglio Regionale: ‘Mi dimetto’. Muraca al suo posto

‘Oggi è il mio ultimo consiglio regionale, mi dimetto senza aspettare la notifica di incompatibilità con la carica di senatore’.

“L’elezione a senatore della Repubblica mi impone di concentrarmi sul nuovo ruolo che i calabresi hanno voluto affidarmi e che svolgerò con il massimo impegno e nell’interesse esclusivo della Calabria e del Paese. E’ stata un’esperienza esaltante, contrassegnata da tante

difficoltà, ma anche dal raggiungimento di numerosi obiettivi. Faccio i miei migliori auguri ai colleghi che proseguiranno il loro lavoro in questa legislatura, e li invito al massimo impegno perché il periodo che ci prepariamo ad affrontare sarà assai complicato”.

Così Nicola Irto ha appena salutato il consiglio regionale, il segretario regionale del Partito Democratico lascia il posto a Giovanni Muraca. Per l’ex assessore comunale però sarà un ingresso ‘a tempo’ a Palazzo Campanella, complice la sospensione in ambito del Processo Miramare. Muraca però farà il suo esordio al prossimo consiglio regionale, in attesa che i tempi tecnici (e burocratici) facciano emergere la sospensione e di conseguenza l’impossibilità di esercitare la carica elettiva. In quel momento, a prendere il posto di Muraca sarà Antonio Billari.