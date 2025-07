Consiglio regionale, Molinaro (FdI): ‘Approvate due importanti proposte di legge’

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità oggi in Consiglio Regionale, di due proposte di legge, da me presentate come primo firmatario, che rispondono concretamente a esigenze di semplificazione, modernizzazione e sviluppo del nostro territorio“.

A scriverlo, in una nota stampa, il consigliere di Fratelli d’Italia, Pietro Molinaro.

“La prima Proposta di Legge approvata riguarda: Modifiche alla legge regionale, n. 25/2024 (Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio). Un intervento necessario per migliorare gli aspetti della liquidità delle imprese del settore edile appesantite da un eccesso di crediti fiscali. Con questo provvedimento si amplia la platea dei beneficiari e si semplificano le procedure, superando le difficoltà operative che impedivano la monetizzazione dei crediti fiscali maturati.

Semplificazione normativa e sostegno alle imprese

La seconda PdL si riferisce alla Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo unico in materia di commercio, fiere, attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti. Si andrà verso un unico corpus normativo che ridurrà le disposizioni in vigore. Il testo evidenzia l’importanza della semplificazione normativa, del riordino legislativo e della trasparenza amministrativa per modernizzare e migliorare la competitività delle imprese calabresi. Un passo importante verso la semplificazione normativa, il riordino organico di norme che risalgono a più di 25 anni, fortemente attesa dalle Associazioni di rappresentanza Confcommercio e Confesercenti.