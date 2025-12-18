Consiglio regionale, eletti i Presidenti e Vice Presidenti delle Commissioni Consiliari

Nella seduta odierna del Consiglio Regionale della Calabria, ancora in corso, sono stati eletti i Presidenti e i Vice Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, nonché delle commissioni speciali.

Prima Commissione: Affari Istituzionali, Affari Generali e Normativa Elettorale

La Prima Commissione vedrà Orlandino Greco (Lega Salvini) ricoprire la carica di Presidente, affiancato da Giuseppe Ranuccio (Partito Democratico) come Vicepresidente.

La commissione si concentrerà su questioni di rilevanza istituzionale e normativa elettorale, con particolare attenzione alla trasparenza e al buon funzionamento delle istituzioni locali.

Seconda Commissione: Bilancio, Programmazione Economica e Attività Produttive

La Seconda Commissione ha eletto Filippo Maria Pietropaolo (Fratelli d’Italia) come Presidente e Giuseppe Falcomatà (Partito Democratico) come Vicepresidente.

Con l’incarico di trattate i temi legati al bilancio regionale, la programmazione economica e i rapporti con l’Unione Europea, questa commissione avrà un ruolo centrale nelle scelte finanziarie e di sviluppo della Regione.

Terza Commissione: Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative

La Terza Commissione avrà come Presidente Angelo Brutto (Fratelli d’Italia) e come Vicepresidente Rosellina Madeo (Partito Democratico). Con competenze in sanità, politiche sociali e culturali, la commissione si occuperà delle problematiche relative al sistema sanitario regionale e alla promozione delle attività sociali e formative.

Quarta Commissione: Assetto e Utilizzazione del Territorio e Protezione dell’Ambiente

Sergio Ferrari (Forza Italia) è stato eletto Presidente della Quarta Commissione, con Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle) come Vicepresidente. La commissione avrà il compito di occuparsi della pianificazione territoriale, della gestione dell’ambiente e della protezione delle risorse naturali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla tutela del territorio calabrese.

Quinta Commissione: Riforme

Per la Quinta Commissione, il Presidente sarà Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente) e il Vicepresidente sarà Ernesto Francesco Alecci (Partito Democratico). La commissione avrà la responsabilità di esaminare le proposte di riforma regionale, puntando al miglioramento della governance e dell’efficienza amministrativa.

Sesta Commissione: Agricoltura e Foreste, Consorzi di Bonifica, Turismo, Commercio, Risorse Naturali, Sport e Politiche Giovanili

La Sesta Commissione sarà presieduta da Elisabetta Santoianni (Forza Italia), con Filomena Greco (Casa Riformista – Italia Viva) come Vicepresidente. Questa commissione avrà un ampio spettro di competenze, spaziando dalla gestione delle risorse agricole e naturali al sostegno al turismo, al commercio e alle politiche giovanili.

Commissione Speciale contro la ‘Ndrangheta, Corruzione e Illegalità Diffusa

Marco Polimeni (Forza Italia) è stato nominato Presidente della Commissione Speciale contro la ‘ndrangheta e la corruzione, con Vincenzo Bruno (Tridico Presidente) come Vicepresidente. Questa commissione avrà il compito di monitorare e contrastare i fenomeni di illegalità e corruzione, con l’obiettivo di garantire la legalità e il rispetto delle istituzioni.

Commissione Speciale di Vigilanza

Infine, la Commissione Speciale di Vigilanza vedrà Rosa Riccardo (Noi Moderati) come Presidente e Francesco De Cicco (Democratici Progressisti) come Vicepresidente. La commissione avrà la responsabilità di vigilare sull’attività amministrativa e gestionale della Regione, garantendo la trasparenza e l’efficienza delle istituzioni.