Consiglio regionale, Occhiuto replica all’opposizione: ‘Proponete una Calabria antica e superata’

“Non voglio una opposizione accondiscendente ma non avete ancora capito perché i calabresi non vi hanno votato .” Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha replicato così, a conclusione del dibattito sulle linee programmatiche, accusando la minoranza di proporre un’idea della Calabria “antica, superata“.

“Ho una grande stima di Pasquale Tridico, ma nel suo intervento è come se avesse scoperto solo oggi la questione meridionale. Avete pensato che i calabresi avessero l’anello al naso e potessero pensare che i ritardi, come voi dicevate, fossero dovuti al sottoscritto e a questa maggioranza”.

Il dibattito e i ritardi della Calabria

“Che ci siano dei ritardi – ha detto ancora il governatore – noi lo sappiamo bene .” Occhiuto ha aggiunto di essere “stanchi di vivere con il pregiudizio del resto del Paese verso la Calabria che si parla male addosso da sé“.

Il presidente ha definito il dibattito in Consiglio regionale come “paradossale” , accusando la minoranza di essersi persino compiaciuta quando elencavano i dati negativi della Regione.

“dovete imparare dalle sconfitte – ha concluso Occhiuto – e vedo che ancora non lo avete fatto.”

Citando Ernesto Alecci (Pd), che in precedenza aveva affermato: “non potete dire che è colpa nostra“.

Fonte: Ansa Calabria