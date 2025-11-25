Nuovo Auditorium Calipari, il presidente Cirillo: ‘Presto la nuova gara d’appalto’

"Avviare i lavori di ricostruzione di un luogo di aggregazione così importante per Palazzo "Campanella", per la Città di Reggio e per l'intera Calabria, è per me motivo di grande orgoglio", ha dichiarato il Presidente del Consiglio Regionale

Ricostruzione dell’Auditorium ‘Nicola Calipari’ presso Palazzo Campanella, nei mesi scorsi Studio Speri spa, vincitore del concorso indetto per progettazione della nuova struttura, aveva trasmesso al Settore Tecnico di Palazzo Campanella, diretto dall’architetto Gianmarco Plastino, gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnico ed economica (Pfte), in cui è ricompresa la progettazione definitiva, secondo il nuovo Codice dei Contratti.

Nel progetto si prevede la realizzazione di una sala polifunzionale idonea a ospitare 640 spettatori e 12 oratori, un foyer all’interno di una superficie complessiva pari a 1.210 metri quadri.

Il presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo

Il presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo, attraverso un video pubblicato sui social network , ha effettuato un sopralluogo nei luoghi dove sorgerà la nuova struttura.

“Varcare quella soglia, pensare a com’era l’Auditorium “Nicola Calipari” e vederlo oggi, fa rabbrividire. Proprio per questo, poter avviare – tra i miei primi atti da Presidente del Consiglio regionale della Calabria – i lavori di ricostruzione di un luogo di aggregazione così importante per Palazzo “Campanella”, per la Città di Reggio e per l’intera Calabria, è per me motivo di grande orgoglio.

Il 2026, ormai alle porte, sarà finalmente l’anno di inizio dei lavori. Oggi, insieme al Dirigente del settore tecnico Plastino, abbiamo fatto un sopralluogo per una serie di valutazioni tecniche. Presto la gara d’appalto. Dove ora c’è il degrado, tornerà a vivere la partecipazione”, ha affermato il presidente Cirillo, avvicinando quindi l’iter che poterà alla pubblicazione della gara d’appalto.