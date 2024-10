Consiglio Regionale saltato, Anastasi, Billari e Notarangelo: ‘Esempio di pochezza del cdx’

"Da oggi si portino in aula solo provvedimenti davvero urgenti e indifferibili"

“La nostra uscita dall’aula è servita a sottolineare ancora una volta l’assenza di unità della maggioranza, che a poche settimane dalle elezioni non ha i numeri per approvare i punti all’Ordine del Giorno in programma nella seduta del Consiglio Regionale.

Eravamo presenti perché è nostro dovere rappresentare i calabresi e siamo rimasti in aula fino a quando non è stato chiaro che la nostra presenza sarebbe servita esclusivamente a nascondere i limiti e le difficoltà del centrodestra”.

I consiglieri regionali Marcello Anastasi (Capogruppo “Io resto in Calabria”), Antonio Billari (Capogruppo “Democratici Progressisti – Calabria”) e Libero Notarangelo (“Partito Democratico”) si soffermano sull’odierna seduta del consiglio regionale, prima sospesa poi saltata.