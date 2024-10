Consiglio regionale, in Seconda Commissione il gli obiettivi strategici del Por 2021/2027

Sullo sfondo delle dinamiche che accompagnano partiti e movimenti alle prossime elezioni regionali fissate per il momento all’11 aprile, a Palazzo Campanella si continua a lavorare sugli atti che hanno il carattere dell’urgenza e dell’indifferibilità.

La seconda Commissione “Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione Europea e relazioni con l’estero”, presieduta dal consigliere Giuseppe Neri, riunitasi oggi (presenti i consiglieri Minasi, Sainato e Paris) ha espresso parere favorevole sulla Proposta di Provvedimento Amministrativo n.96/11^ d’iniziativa della Giunta: “Presa d’atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027”.

Il documento di indirizzo strategico

A spiegare l’importanza del provvedimento votato dalla Commissione è proprio il presidente Giuseppe Neri:

“Con questa deliberazione (che ha il carattere dell’indifferibilità e dell’urgenza analogamente alla proposta normativa al secondo punto all’ordine del giorno) si prende atto del Documento di indirizzo strategico regionale e si conferma l’avvio del percorso di definizione e stesura del POR Calabria FESR – FSE 2021-2027. Un percorso-che sarà condiviso con il partenariato istituzionale e socio-eonomico regionale”.

Sono cinque gli obiettivi strategici individuati a livello europeo: una Calabria più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente; più verde e a basse emissioni di carbonio; più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale; più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile ed integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

Consorzio Costa degli Dei

Parere favorevole è stato espresso dalla Commissione Bilancio anche alla proposta di Legge n.76/11^ di iniziativa del consigliere Vito Pitaro: “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa Degli Dei)”.

Come ha spiegato il presidente della seconda Commissione, anche in qualità di relatore,

“l’intervento normativo – che consente l’adeguamento alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio – s’inserisce nel contesto di una interlocuzione improntata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e, dunque, si rende necessario al fine di dare seguito ad un impegno assunto nei confronti del Governo. Attraverso tale modifica s’inseriscono i tradizionali strumenti di provvedimento impositivo del vincolo e dell’autorizzazione paesaggistica nel quadro della pianificazione paesaggistica del territorio che deve essere elaborata concordemente da Stato e Regione”.

Seduta congiunta

Per esprimere parere favorevole alla deliberazione della Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 201/2020) “Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2019 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri“ (articolo 1, c. 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213): Esame ed eventuali determinazioni) si sono riunite in seduta congiunta la Commissione Speciale di Vigilanza presieduta dal consigliere Domenico Giannetta e la seconda Commissione “Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero” presieduta da Neri.

Nel corso dei lavori – conclusisi con l’unanimità dei voti favorevoli – sono intervenuti la Stefania Buonaiuto del Dipartimento Bilancio della Giunta regionale e il Rocco Nicita, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria.

A conclusione di seduta, il presidente Giannetta ha sottolineato:

“E’ stata una seduta veloce ma significativa che ha ribadito un aspetto importante. Ovvero, il principio che tutte le coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali debbano trovare la loro ragion d’essere già a monte”.

Successivamente, la Commissione Vigilanza ha proseguito i lavori con l’approvazione della relazione sul Rendiconto Generale della Regione Calabria – anno 2019 (art. 34, comma 3, lettera d) del Regolamento Interno del Consiglio regionale).