Consiglio regionale, Tilde Minasi capogruppo della Lega

Tilde Minasi è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale. la nomina della consigliera regionale alla sua seconda legislatura, è arrivata al termine di una riunione a cui hanno partecipato gli altri tre eletti dal Carroccio: Filippo Mancuso, segretario questore dell’Assemblea legislativa calabrese, Pietro Molinaro e Pietro Raso.

La Minasi è stata eletta con la Lega lo scorso 26 gennaio nella circoscrizione sud con 2.288 voti.

Oltre alla Lega, ora sono quattro i gruppi in Consiglio regionale che hanno ufficialmente designato il loro capogruppo: Fratelli d’Italia con Filippo Pietropaolo, l’Udc con Giuseppe Graziano, il Pd con Domenico Bevacqua e Io Resto in Calabria con Pippo Callipo.

Soddisfatto e felice per la nomina di Tilde Minasi a capogruppo della Lega in Consiglio Regionale si è da subito mostrato l’assessore alla Cultura Nino Spirlì.

“Tilde è stata una delle prime donne ad aderire al progetto della Lega in Calabria. Le sue capacità e la sua esperienza daranno un contributo prezioso a tutto il gruppo di lavoro. È forte e tenace. Lo aveva già dimostrato alle politiche del 2018 candidandosi, con grande entusiasmo, al Senato. Sono sicuro che il suo impegno, insieme a quello degli altri consiglieri regionali della Lega, darà un ulteriore supporto per il cambiamento della nostra regione. Siamo già tutti a lavoro per rispondere alle esigenze del territorio. È l’ora della svolta. Tutti lavoreremo fianco a fianco, con un solo obiettivo: la rinascita della Calabria. Insieme ce la faremo. Per i calabresi. Buon Lavoro a Noi, a Tutti Noi!”