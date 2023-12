Consorzi di bonifica a Reggio, i sindacati: 'Preoccupati dalla situazione di forte incertezza'

Di seguito il comunicato stampa dei segretari generali di Reggio Calabria Flai-Cgil Nicola Rodi, Fai-Cisl Zema Antonino, Filbi-Uil Zappia Giuseppe.

Dichiarano i segretari nella nota congiunta:

“Esprimiamo profonda preoccupazione rispetto alla situazione di incertezza e confusione che continuano a vivere i lavoratori dei Consorzi di bonifica del territorio di Reggio Calabria. Addirittura, ancora non si conoscono le condizioni alle quali, dal prossimo 1o gennaio 2024, opereranno le maestranze degli ex Enti consortili provinciali, Alto Jonio Reggino, Tirreno Reggino e Basso Jonio Reggino. Disagi e preoccupazione che, per come emerso anche dall’assemblea del personale addetto, svolto proprio il 20 dicembre, crescono di giorno in giorno. Va fatta assoluta e immediata chiarezza su diversi temi fondamentali per i lavoratori, tra cui trasferimenti (palese contrasto con art 159 Ccnl), organizzazione del lavoro, fruizione di malattie, ferie, permessi, aspetti di cui ancora non si ha alcuna notizia in merito”.