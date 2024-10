Torna il contest Officina dell’arte & CityNow: in palio 4 biglietti

I biglietti in palio sono quattro: due per ogni spettacolo dell'Officina dell'arte che andrà in scena al CineTeatro Metropolitano. Scopri come partecipare

Torna il contest di CityNow ed Officina dell’arte rivolto a tutti coloro che intendono vivere le emozioni del teatro!

La compagnia teatrale reggina torna sulla scena con la spettacolo ‘In varietà vi dico‘. Protagonisti di questo imperdibile appuntamento saranno Giuseppe Piromalli e Antonio Malaspina. Ancora una volta, i reggini sono invitati a provare sensazioni uniche ed irripetibili, che solo il palco è in grado di trasmettere.

I due brand, noti per aver diffuso negli anni un’immagine positiva del territorio e per aver promosso, ognuno per le proprie competenze, le eccellenze calabresi, si uniscono per accrescere la voglia di teatro dei cittadini. L’obiettivo è quello di regalare emozioni, in particolar modo ai più giovani, far vivere il palco a chi ancora non vi è abituato. Perchè tutti hanno diritto all’arte e alla cultura.

QUANDO

I biglietti in palio, questa volta, sono quattro! Due per ogni spettacolo che andrà in scena al CineTeatro Metropolitano venerdì 27 e sabato 28 dicembre.

MAGGIORI INFORMAZIONI

In occasione di ogni spettacolo e fino alla conclusione delle rispettive rassegne targate ‘Officina dell’Arte’ (Chi non ride è fuori Moda al Teatro F.Cilea e Risate Metropolitane al Cine Teatro Metropolitano), CityNow metterà in palio due biglietti.

Per partecipare al contest CLICCA QUI.