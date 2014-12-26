Continua la mostra Move Your Mind: 27 Dicembre 2014 al Design Cafè ospite speciale l’Architetto Lino Geria
Il 27 dicembre, nell'ambito della mostra Move Your Mind, il Design Cafè sul tema Food Architecture con l'architetto Lino Geria da Novadomus
26 Dicembre 2014 - 13:25 | di Redazione
All’interno del progetto MOVE YOUR MIND, che corrisponde alla durata della permanenza della mostra, aperta al pubblico presso Novadomus fino al 6 Gennaio 2015, ci saranno degli incontri informali di orientamento del DESIGN_CAFè.
La tematica di Sabato 27 Dicembre dalle 15.30 alle 16.30 sarà quella del FOOD ARCHITECTURE.
Durante l’evento N+M Studio incontra tutti coloro che sono interessati ad approfondire l’argomento.
Ospite speciale dell’evento sarà l’Architetto Lino Geria, che interverrà affrontando il tema Food Architecture di questo Desegn Cafè da non perdere-
#MOVE_YOUR_MIND_Architettura_Design & Gusto #NOVADOMUS
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie