A Palazzo San Giorgio firmato il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune e il CIP regionale

Il Comitato Italiano Paralimpico della Calabria avrà da oggi una propria sede operativa nei locali comunali dell’Arena “Leopoldo Trieste”. Nel salone dei Lampadari di palazzo San Giorgio è stato firmato il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Reggio Calabria e il CIP regionale, alla presenza del sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, del delegato comunale allo Sport Giovanni Latella, della dirigente del Settore Sport Lucia Consiglio e dei presidenti regionale e provinciale del CIP Antonello Scagliola, Giovanni Germoleo e Fabio Giordano.

Un momento significativo per il rafforzamento dello sport paralimpico sul territorio e per il consolidamento delle politiche di inclusione sociale promosse dall’Amministrazione comunale. “Si tratta di un passo importante per il rafforzamento dello sport paralimpico sul territorio – ha evidenziato Battaglia – abbiamo creduto fortemente in questo percorso, ascoltando e recependo le istanze delle federazioni e del movimento paralimpico. Voglio ringraziare tutta la macchina comunale impegnata in questo lavoro. Reggio Calabria, pur essendo una realtà periferica, ha saputo dare un impulso importante ai temi dell’inclusione e della partecipazione. La presenza della sede del CIP rappresenta il senso concreto di una città che è attenta ai bisogni del territorio“.

Latella ha sottolineato il lavoro svolto dal Settore Sport del Comune e il sostegno garantito negli anni alle attività del CIP: “Ringrazio gli uffici comunali per il grande lavoro portato avanti. L’assegnazione di questa sede rappresenta un ulteriore tassello di un percorso condiviso con il Comitato Paralimpico, sostenuto anche attraverso manifestazioni nazionali e internazionali che hanno contribuito a promuovere Reggio Calabria come città inclusiva“. Il presidente Scagliola: “Questa sede rappresenta un risultato storico e un modello apripista per le altre città, affinché anche altrove si possa procedere nella direzione di garantire spazi dedicati al movimento paralimpico. Avere una sede propria significa completare un percorso di crescita e radicamento sul territorio. Da oggi il Comitato Paralimpico Calabria è legato ancora più profondamente alla città di Reggio Calabria“.