Controlli dei Carabinieri nel reggino: arresti, denunce e sanzioni per oltre 5 mila euro

Marito e moglie deferiti per abusivismo edilizio, uomo ai domiciliari in possesso di marijuana e giovane alla guida senza patente. Il resoconto dei militari

I Carabinieri della Compagnia di Taurianova, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, in coordinamento tra le Stazioni dipendenti con il costante supporto della Sezione Radiomobile, hanno arrestato 2 soggetti, già gravati da precedenti di polizia, rispettivamente per furto e attestazione di false generalità.

In particolare, il primo dei due, è stato colto dagli operanti nella flagranza di asportare legname dal terreno di proprietà di un'anziana signora e dopo essere stato arrestato, è stato intimato a riconsegnare il legname sottratto alla donna.

Il secondo, invece, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, invitato dai militari ad esibire i documenti di riconoscimento, ha fornito false generalità sulla propria identità.

Entrambi gli arrestati sono stati posti a disposizioni dell'A.G., in attesa delle determinazioni che l'organo giudicante intenderà adottare: si rappresenta che il procedimento è pendente presso la Procura della Repubblica di Palmi ed è nella fase delle indagini preliminari. Si attendono ulteriori sviluppi processuali in vista di eventuali acquisizioni di elementi a difesa nei confronti dei segnalati.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, inoltre, i Carabinieri hanno denunciato, negli ultimi giorni, ulteriori 5 soggetti.

Tra questi, a San Giorgio Morgeto, all' esito di accurate verifiche, sono stati deferiti per abusivismo edilizio marito e moglie per la realizzazione di un manufatto edile in assenza di prescritto titolo autorizzatorio.

A Taurianova, i militari hanno denunciato un soggetto già sottoposto alla misura custodiale degli arresti domiciliari presso la propria abitazione poiché, nel corso del controllo avvenuto in orario notturno, è stato trovato in possesso di 52 gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

A Polistena, invece, è stata denunciata una donna in quanto, nel corso di un controllo in materia di detenzione di armi e munizioni, è stato accertato detenesse un fucile mai denunciato, appartenuto al defunto marito.

In ultimo, a Giffone, denunciata una giovane donna per il reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare dei minori, per aver omesso senza giustificato motivo di far impartire l'istruzione obbligatoria a suo figlio, minorenne.

I relativi procedimenti sono attualmente pendenti nella fase delle indagini preliminari presso la Procura di Palmi e le effettive fondatezze delle ipotesi di accusa mosse a loro carico saranno vagliate nel corso dei successivi risvolti processuali, non dovendo escludersi sviluppi investigati e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini..

Contestate infine, sanzioni amministrative nei confronti di una ragazza di Cinquefrondi trovata in possesso di 0,30gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana, e a un giovane taurianovese sorpreso alla guida senza patente poiché già revocata, per oltre 5.000,00 €.