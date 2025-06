Reggio, blitz dei Carabinieri in un lido: sospesa l’attività e denunciate 4 persone

I Carabinieri, con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, chiudono un lido per irregolarità gravi: 4 denunce e sanzioni per 32.000 €

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri contro il lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al comparto stagionale, dove si concentrano maggiori rischi di sfruttamento e violazioni delle norme.

Controlli congiunti in un lido balneare sul lungomare di Gallico

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Gallico, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, hanno effettuato un controllo congiunto presso un noto lido balneare situato sul lungomare cittadino. L’intervento rientra nel piano di vigilanza straordinaria disposto in vista della stagione estiva, che vede aumentare in modo significativo la richiesta di manodopera nei settori turistici e ricettivi.

Rilevate gravi irregolarità e sanzioni pesanti

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno rilevato numerose irregolarità: personale impiegato in nero, mancato rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e gravi inadempienze da parte del datore di lavoro. Quattro persone sono state denunciate in stato di libertà, l’attività imprenditoriale è stata sospesa e sono state comminate sanzioni penali per oltre 7.000 euro, oltre a contravvenzioni amministrative per un importo complessivo di circa 25.000 euro.

Il controllo fa seguito a un’analoga attività svolta pochi giorni prima sempre sul lungomare cittadino, dove un altro stabilimento balneare era stato sottoposto a verifica, con l’accertamento di criticità simili e l’applicazione di pesanti sanzioni.

Le operazioni confermano l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare ogni forma di illegalità sul lavoro, soprattutto in contesti dove la rapidità dei cicli stagionali può incentivare pratiche irregolari. L’obiettivo è garantire che tutte le attività si svolgano nel rispetto della legge, tutelando la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali dei lavoratori.

È doveroso precisare che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vige il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.