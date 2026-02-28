Reggio, blitz della Polizia Locale a Piazza del Popolo: oltre 10mila euro di sanzioni

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha svolto un servizio massivo in località Piazza del Popolo, nell’ambito di apposita attività mirata alla tutela della leale concorrenza.

A seguito delle attività ispettive sono state riscontrate numerose irregolarità che hanno portato a comminare oltre 10.000,00 euro di sanzioni per vendita senza autorizzazione ed occupazione abusiva del suolo pubblico. Sono stati altresì eseguiti due sequestri amministrativi e due sequestri penali di numerosi capi di abbigliamento che riproducevano i segni mendaci di famose griffe di moda. Il controvalore della merce messa sotto chiave ammonta a circa 10.000,00.

L’operazione, svolta nell’ambito del programma nazionale e transnazionale focus ‘ndrangheta, si inquadra nel più generale piano di ripristino del decoro urbano implementato dalla Polizia Locale in sinergia con l’Amministrazione Comunale anche attraverso la lotta all’abbandono indiscriminato di rifiuti che ha consentito, in pochi giorni di comminare oltre 30 sanzioni.

Controlli a Piazza del Popolo: sanzioni e sequestri per merce contraffatta

Corso Garibaldi: denunciato un 54enne per resistenza aggravata

E sempre a seguito di un mirato servizio sul centralissimo Corso Garibaldi, la Polizia Locale ha denunciato per resistenza aggravata un reggino di 54 anni, che scorrazzava a bordo di un’autovettura sull’arteria a traffico limitato senza autorizzazione.

Lo stesso, al quale era stato intimato l’alt nei modi rituali, non solo non si è fermato, ma per guadagnare la fuga ha messo in atto una serie di manovre che hanno messo a rischio incolumità di numerosi astanti. Rintracciato successivamente ed invitato presso la Caserma Macheda Marino è stato sanzionato per le varie violazioni al codice della strada commesse per un importo di oltre 3.000 euro, oltre che deferito all’autorità giudiziaria per resistenza.

I servizi continueranno anche nei giorni a seguire. Per le persone denunciate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.