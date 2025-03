‘Femminile Plurale – Piantiamo parole’: convegno di alto profilo a Reggio. L’elenco degli ospiti

Un convegno di alto profilo conclude la manifestazione “Femminile Plurale”, aperta il 7 marzo e promossa dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Il convegno “Femminile Plurale”

L’evento si terrà venerdì 14 marzo presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, dalle 09:30 alle 13:30. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di:

Giuseppe Falcomatà , Sindaco di Reggio Calabria

, Sindaco di Reggio Calabria Piero Sacchetti , Direttore dell’Accademia

, Direttore dell’Accademia Paola Carbone , Consigliera di Parità della Città Metropolitana

, Consigliera di Parità della Città Metropolitana Luciano Gerardis , Presidente di Progetto Civitas

, Presidente di Progetto Civitas Daniela De Blasio , Presidente della Lega dei diritti umani LIDU RC

, Presidente della Lega dei diritti umani LIDU RC Monica Ferrara e Giulia Romiti, docenti e curatrici della mostra di graphic design visitabile nella Sala Boccioni

Dopo i saluti, si alterneranno relatrici, studentesse e studenti con interventi, audiovisivi e reading.

Temi e relatori del convegno

Durante il convegno si affronteranno diverse tematiche con ospiti di prestigio:

Scienza e grandi scoperte → Amalia Bruni , neuroscienziata, Consigliere della Regione Calabria

→ , neuroscienziata, Consigliere della Regione Calabria Archeologia e figure femminili → Rossella Agostino , già Direttrice del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, Presidente Italia Nostra Calabria

→ , già Direttrice del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, Presidente Italia Nostra Calabria Architettura e Plautilla Bricci → Giovanna Caminiti , architetto, Presidente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Architetti PPC Prov. RC

→ , architetto, Presidente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Architetti PPC Prov. RC Autorevolezza femminile → Patrizia Giancotti , antropologa

→ , antropologa Pratiche olistiche per l’armonizzazione di maschile e femminile → Solveig Faninger, ricercatrice islandese residente in Calabria

Studentesse e studenti protagonisti dell’evento

Un ruolo centrale sarà riservato alle studentesse e agli studenti dell’Accademia, che interverranno con:

Ricerche su figure femminili nella storia

su figure femminili nella storia Reading e lavori artistici

Un reel sull’intero evento , realizzato dalle Scuole di Fotografia e Cinematografia e Tecnologia per il Cinema , con la guida dei docenti Rosa Commisso e Davide Negro

, realizzato dalle , con la guida dei docenti e Indagini antropologiche , tra cui: L’evoluzione del mestiere di attrice Le prime donne a esercitare professioni considerate maschili (condurre un treno, progettare case) Il ruolo del “superuomo” nella cultura moderna La trasformazione della figura femminile nelle rappresentazioni Disney

, tra cui:

Un convegno aperto al pubblico e alle scuole

L’evento sarà aperto al pubblico e alle scuole, con l’obiettivo di diffondere idee e valori, proprio come i semi letteralmente piantati in vaso all’interno della mostra di graphic design nella Sala Boccioni. Un simbolo per far crescere e diffondere l’autorevolezza delle donne, ogni giorno.