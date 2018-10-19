Ad Arezzo la convention nazionale della Fondazione Telethon: oltre 1,8 milioni raccolti dai volontari e un buon piazzamento per il coordinamento calabrese

Nei giorni 12 e 13 ottobre si è svolta l’11^ CONVENTION NAZIONALE DEI COORDINATORI PROVINCIALI della FONDAZIONE TELETHON in una location piena di fascino, storia e cultura come la città di AREZZO.

Come ogni anno, la convention, è l’occasione per tracciare un bilancio della raccolta fondi effettuata nel corso dell’anno e l’occasione per presentare le novità della prossima MARATONA che si svolgerà dal 15 al 22 dicembre su tutte le reti RAI e che vedrà coinvolti in tutte le piazze d’Italia i Volontari Telethon per la distribuzione dei prodotti solidali.

‘’Ancora una volta‘’, ha esordito il Vice Presidente OMERO TOSO all’apertura dei lavori, ‘’ la rete territoriale della Fondazione con tutti i volontari ha superato ogni aspettativa e, nonostante i tempi, i soli volontari, nelle piazze italiane, hanno raccolto la somma di € 1.845.238,34.”

Quindi un altro traguardo, grazie alla generosità degli italiani che vedono nella Fondazione un organismo serio e trasparente per la missione che svolge quotidianamente per finanziare la ricerca contro le malattie genetiche rare.

Un lusinghiero risultato è stato raggiunto dal Coordinamento di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, presente alla Convention con il suo Coordinatore RAFFAELE MARASCO.

Infatti il Coordinamento, su 51 presenti in tutta Italia, si è piazzato al 13° posto, mentre la Provincia di Crotone risulta al 9° posto.

“Questo risultato, dice il COORDINATORE Raffaele Marasco, è il frutto di un lavoro quotidiano grazie all’impegno di tutti i volontari sparsi nei Comuni del mio Coordinamento, uomini e donne, volontari per un giorno, Associazioni che nel periodo della Maratona e della Campagna di Primavera, dedicano il loro tempo per una giusta causa.”

La prossima Maratona e il cuore di cioccolato

In questa occasione è stata presentata la Prossima Maratona e lanciato l’invito a nuovi volontari che in quel periodo vogliono scendere in piazza insieme alla Fondazione.

Per chi volesse farlo basta andare sul sito della Fondazione o rivolgersi direttamente al Coordinatore Provinciale 338 6622510.

Anche quest’anno il prodotto solidale sarà il CUORE DI CIOCCOLATO, in una bellissima confezione.

I Volontari Telethon aspettano tutti i Calabresi nelle principali piazze.