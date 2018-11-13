Il Convitto promuove ‘gratuitamente’ la cultura classica
Un corso gratuito promosso dal Convitto per i ragazzi delle terze medie dell'ambito Bova-Bagnara: orari, docenti e termine per aderire
13 Novembre 2018 - 11:12 | di Eva Curatola
Nell’ambito delle attività di orientamento, il Convitto realizza un progetto di promozione della cultura classica, gratuitamente, rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado presenti nell’ambito territoriale n.1(Bova /Bagnara).
Il corso sarà svolto dalle prof.sse Cristina Novello e Consuelo Simone, presso i locali del Convitto, il venerdì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 dal 20 Novembre al 31 Gennaio p.v.
I genitori degli studenti interessati potranno fare aderire i figli compilando il modello presente sul sito, entro il 17 Novembre consegnandolo alla referente per l’orientamento, prof.ssa Simone.
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