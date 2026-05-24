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Giochi Matematici, il Convitto ‘Tommaso Campanella’ vola alla finale nazionale

Sul podio, per la categoria CE4, Falcomatà Carla (4^C) e Zema Christian (4^C); per la categoria CE5, Cuzzola Antonio (5^C)

24 Maggio 2026 - 15:16 | Comunicato Stampa

giochi matematici convitto campanella ()

Anche la Scuola Primaria del Convitto “Tommaso Campanella” avrà la sua rappresentanza alla Finale Nazionale dei Campionati Junior dei Giochi Matematici, per le categorie CE4 e CE5, che si disputerà presso l’Università Bicocca di Milano, sabato 23 maggio c.a.

Gli allievi del nostro Istituto, hanno partecipato alla decima edizione dei Giochi matematici, per le classi quarte e quinte, organizzata da Mateinitaly (con la collaborazione del Centro Pristem dell’Università Bocconi e del Centro “Matematita” dell’Università degli Studi di Milano).

giochi matematici convitto campanella ()

La gara si è svolta, il venticinque marzo u.s. e i discenti sono stati invitati a sfidarsi, non con classici esercizi, ma con domande la cui risposta si può trovare usando fantasia e competenza. Sul podio, per la categoria CE4, Falcomatà Carla (4^C) e Zema Christian (4^C); per la categoria CE5, Cuzzola Antonio (5^C).

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I finalisti, accompagnati dai rispettivi genitori, si appresteranno a vivere una straordinaria esperienza che resterà indelebile nel loro cuore e nella loro mente che, attraverso i giochi matematici, si è appassionata a quella disciplina che regola l’Universo.

A loro…il nostro in bocca al lupo!

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