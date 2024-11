Convocati Città di Scordia – ASD Reggio Calabria

Il tecnico Francesco Cozza ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 13° giornata di campionato tra il Città di Scordia e l’ASD Reggio Calabria prevista per domani 11 Novembre 2015 alle ore 14,30 presso lo stadio “Aldo Binanti” di Scordia

La lista dei ventidue convocati:

Portieri: Ventrella (96), Licastro (95)

Difensori: Carrozza (99), Maesano (96), Mautone, De Bode, Brunetti (95), Cucinotti

Centrocampisti: Corso, Lavrendi, Riva, Roselli, Mangiola (97), Pescatore, Condomitti

Attaccanti: Arena, Bramucci (96), Zampaglione, Tiboni, De Marco (96)

Indisponibili: D’Ambrosio (97)

Squalificati: –

In vista della sfida contro la Palmese prevista per domenica 15 Novembre, la ripresa degli allenamenti è prevista per giovedì 12 Novembre alle ore 10 presso lo stadio “Oreste Granillo”