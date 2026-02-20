Il presidente Cirillo convoca il Consiglio regionale per il 24 febbraio

In Aula Fortuno si discuterà di Piano faunistico venatorio e mozioni su 118 e Alzheimer

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha convocato il Consiglio regionale per martedì 24 febbraio 2026, alle ore 14.30, nell’Aula “Fortugno” di Palazzo Campanella.

L’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa prevede l’esame di provvedimenti di carattere amministrativo, proposte di legge e mozioni che attengono a settori strategici per l’azione regionale, con particolare riferimento alla pianificazione faunistico-venatoria, all’attuazione di impegni normativi assunti con il Governo e a interventi in ambito sanitario e socio-assistenziale.

Nel dettaglio, l’Assemblea sarà chiamata a discutere la Proposta di provvedimento amministrativo n. 23/13^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Legge n. 157/1992, art. 10. L.R. n. 9/1996, art. 5. Aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale. Approvazione del Documento di indirizzo strategico, del Rapporto ambientale preliminare e avvio della procedura di VAS” (Relatore: Consigliera Santoianni).

All’esame dell’Aula anche la Proposta di legge n. 44/13^, di iniziativa dei consiglieri Giannetta, Brutto, Caputo, recante: “Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2025, n. 45. Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione” (Relatore: Consigliere Giannetta).

L’ordine del giorno comprende inoltre la Mozione n. 12/13^, di iniziativa del consigliere Giannetta, recante: “Iniziative per garantire la continuità del servizio SUEM 118 dell’ASP di Reggio Calabria e la valorizzazione dell’esperienza professionale del personale attualmente impiegato in servizi esternalizzati, nel rispetto della normativa vigente”.

Al centro della discussione anche la Mozione n. 20/13^, di iniziativa del consigliere Mattiani, recante: “Introduzione dell’esenzione dal ticket sanitario per le vittime di violenza per le prestazioni mediche farmacologiche e psicologiche correlate”.

Infine, è iscritta all’ordine del giorno la Mozione n. 23/13^, a firma dei consiglieri Brutto, Giannetta, Mattiani, Caputo, Pitaro, De Francesco, recante: “Potenziamento della diagnosi precoce e della presa in carico dei pazienti con Alzheimer e demenze”.