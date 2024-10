La Coop. Sankara regala 30 abbonamenti bimestrali per corsi di atletica ai bambini della Locride

Corsa di velocità, salti ad ostacoli, salto in lungo, lancio del vortex, lancio del peso e giavellotto, corsa di resistenza

Prosegue la programmazione delle attività che la Società Cooperativa Sankara realizza nell’ambito del progetto “Mediterraneamente”. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare).

Per favorire uno stile di vita sano nulla è meglio dello sport. Abituarsi a praticare uno sport fin da piccoli infatti non può che giovare alla salute.

Secondo quanto riportato dall’ISTAT nell’Annuario Statistico Italiano 2020, il 35,0% della popolazione con più di 3 anni di età pratica almeno uno sport nel tempo libero, il 26,6% in maniera continuativa e l’8,4% saltuariamente. Dati troppo bassi a fronte di quelli che indicano una diretta correlazione tra la pratica sportiva e il miglioramento delle condizioni psicofisiche.

Anche per questo, per promuovere il benessere e incentivare l’attitudine a praticare sport la Società Cooperativa Sankara regala ai bambini tra i 6 e i 17 anni della Locride 30 abbonamenti per dei corsi bimestrali di atletica.

I corsi si svolgeranno a Vasì di Caulonia e riguarderanno le seguenti discipline: corsa di velocità, salti ad ostacoli, salto in lungo, lancio del vortex, lancio del peso e giavellotto, corsa di resistenza.

Per iscrivere i propri figli basta inviare una mail a coopsankara@gmail.com indicando il proprio recapito telefonico e si verrà ricontattati.

Lo sport fa bene e aiuta a crescere!