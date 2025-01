Coppa Italia: la Domotek esce a testa alta dalla competizione

A testa alta. La Domotek esce sconfitta dal quarto di finale della Dalmonte Coppa Italia.

Un grosso traguardo essere arrivati fin qui, al primo anno da “matricola” del torneo. Qualche rammarico vien da sé, anche perché, nel combattutissimo quarto set tutto poteva accadere.

Passa il turno la meritevole formazione di casa, capace di sopperire all’assenza di due giocatori basilari come il Capitano Marshall e Pasquali.

Reggio Calabria avrà subito l’occasione del riscatto, sabato alle ore 18 ospitando Campobasso al Palacalafiore.

Sestetti e formazioni in campo

I sestetti: La Sieco parte con Giacomini, Rossato, Del Vecchio, Bertoli, Pinelli, con Broccatelli libero.

I reggini, accompagnati da un buon numero di tifosi in trasferta con trombe e bandieroni, schierano: Stufano, Lazzaretto, Zappoli, Laganà, Esposito accanto al libero De Santis.

Primo set

Il primo punto è di Laganà. Murabito subito in campo in luogo di Stufano. Fino al punto dieci, la Domotek seppur di pochi punti resta in vantaggio. 11-10 della Sieco che prova a spiccare il volo con Rossato in evidenza. L’ace di Ortona sul 19 a 15 provoca il timeout del Mister Polimeni.

Stufano reagisce dopo l’interruzione (19-16).

Un errore in battuta e la sontuosa risposta di Del Vecchio fanno allungare i locali (21-16). Sembra fatta per Ortona sul 23 a 18.

Due ace del Capitano Laganà, però, tengono ancora in auge gli amaranto.

La terza battuta di seguito esce per un nonnulla (a prova di videocheck), conducendo Ortona al primo set point. La Sieco vince 25 a 21.

Sulle ali del primo set, la Sieco parte fortissimo (4-0). Monologo dell’Ortona che riesce, addirittura, a doppiare gli avversari. Bertoli, Rossato, Arienti, Di Tullio, tutti in evidenza.

Impeccabile la prestazione degli abruzzesi. Per la Domotek c’è spazio per il giovanissimo Galipò.

Un ace conclude un set a senso unico (25-11).

L’analisi dei set decisivi

Nel terzo set parte meglio la Domotek (2-5). Lazzaretto colpisce bene, Reggio spinge sul 6 a 11.

L’alzata di Esposito per Picardo firma il nuovo +3 (12-15).

Ortona recupera il set. Ottimo il muro di Stufano per il 16 a 18. Muro importantissimo anche per Lazzaretto su Rossato (16-20). Laganà con una diagonale pungente firma il 16 a 21.

Ancora Laganà con uno spettacolare ace firma il primo set point della serata amaranto.

Lazzaretto, con una bella giocata da posto 4, firma il 19 a 25 finale per il 2 a 1 complessivo.

Nel quarto set, Ortona riprende la marcia (7-3).

Laganà è stratosferico, Bertoli risponde colpo su colpo.

La Domotek insegue (15-13). Il gioco di squadra degli amaranto è pungente (17-16) e costringe lo staff tecnico di Ortona al time-out.

Laganà firma il pari (17-17), Ortona va avanti ancora e Lazzaretto pareggia (18-18).

Il muro di Picardo firma il 18-19, ma Rossato pareggia ancora.

Zappoli reagisce firmando il ventesimo punto Domotek ma Del Vecchio pareggia ancora.

Ancora Zappoli, con maestria, segna il suo terzo punto personale per il 20-21, ma Del Vecchio pareggia ancora.

Il guizzo del 22-21 arriva dal condottiero Francesco Del Vecchio. Lazzaretto, ancora lui, non ci sta e realizza dalla seconda linea.

Il ventitreesimo punto sorride a Rossato (23-22) ma Stufano, con forza, pareggia ancora.

Ortona passa sopra al muro e conquista il punto del match point, firmato da Rossato (25-23).

Sieco Service Ortona – Domotek Volley Reggio Calabria 3-1

(25-21, 25-11, 19-25, 25-23).