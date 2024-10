Coppa Italia – Empoli-Reggina, la formazione ufficiale amaranto

Nuova coppia in attacco, conferme per difesa e centrocampo

Cambia qualcosa mister Toscano in occasione della seconda uscita stagionale. Scelte forzate come quella di Bellomo per l’infortunato Doumbia, spazio ad una coppia d’attacco nuova con Reginaldo in panchina e Corazza titolare.

REGGINA: Farroni, Loiacono, Bertoncini, Rossi: Kirwan, Bianchi, De Rose, Sounas, Bresciani; Bellomo, Corazza.

a disp: Lofaro, Marchi, Salandria, Paolucci, Reginaldo, Nemia, Gasparetto, Rubin. All. Toscano

