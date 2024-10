Coppa Italia: il regalo della Reggina e di Video Touring per i tifosi

In occasione dell’incontro di Coppa Italia Reggina 1914-Teramo Calcio 1913 in programma mercoledì 30 settembre alle ore 14.00 allo Stadio Granillo, la società Reggina 1914, Radio e Video Touring, sempre vicini ai tifosi e sensibili alle loro esigenze, hanno deciso di produrre uno sforzo importante per offrire loro un servizio completo e di qualità.

A causa delle normative anti-Covid, lo stadio Granillo continua a non essere accessibile ai supporters amaranto.

Per questo, oltre alla radiocronaca in esclusiva ed in diretta sulle frequenze di Radio Touring, eccezionalmente e in esclusiva, Video Touring offrirà la visione integrale in differita dall’incontro Reggina-Teramo, sul canale 655 del digitale terrestre, dalle ore 00.01 di giovedì 1 ottobre e in replica sempre giovedì 1 ottobre alle ore 21,10. Un doppio appuntamento da non perdere con Radio Touring104 e Video Touring 655, Radio e TV ufficiali Reggina 1914.