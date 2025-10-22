City Now

Coppa Italia, Reggina-Nocerina: la probabile formazione amaranto

La prima di Torrisi con una squadra "spuntata". Problemi nel reparto offensivo

22 Ottobre 2025 - 09:49 | Redazione

Adriano Montalto Reggina ()

Alfio Torrisi ufficializzato nella giornata di ieri, con la squadra che dopo l’esonero di mister Trocini, è stata affidata al match analyst Danilo Polito. Ha lavorato lui con il gruppo in preparazione alla sfida di Coppa Italia di questa sera contro la Nocerina e probabilmente le scelte rispetto alla formazione da mandare in campo, saranno condivise con il nuovo tecnico che non può avere contezza della situazione.

Difficile anche per noi ipotizzare l’undici iniziale, perchè svolgendosi questa mattina la rifinitura, non è stata diramata la lista dei convocati. Sappiamo con certezza che Distratto e Fomete saranno fuori per squalifica, Ferraro certamente out dopo il problema accusato in occasione della sfida con la Vigor Lamezia e anche Montalto non è al meglio della condizione.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Boschi, Girasole R., Girasole D., Adejo, Gatto; Zenuni, Correnti, Mungo; Palumbo (Chirico), Pellicanò (Edera), Grillo. All. Torrisi

