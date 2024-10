Coppa Italia: Reggina-Potenza, la probabile formazione amaranto

“Ho detto ai miei ragazzi che questo dovrà essere interpretato come un turno infrasettimanale di campionato. Giochiamo per vincere e superare il turno, guai a staccare la spina perchè significherebbe non arrivare pronti alla sfida di domenica contro la Casertana“. Ha dichiarato questo mister Toscano nella conferenza pre gara e per tale motivo, pur operando un ampio turnover, chiederà alla sua squadra lo stesso spirito e lo stesso atteggiamento che ha caratterizzato la Reggina fino al momento. Questa la probabile formazione:

REGGINA: Farroni, Blondett, Gasparetto, Loiacono; Garufo, De Francesco, Salandria, Rubin; Bellomo; Reginaldo, Doumbia. All.

