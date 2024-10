Coppa Italia: Reggina-Potenza, dove si può vedere la partita

Ancora Reggina e Potenza di fronte a distanza di tre giorni, ma a campi invertiti. Al Granillo si gioca la Coppa Italia in palio il passaggio del turno tra due compagini che al Viviani si sono dati battaglia domenica scorsa con la netta vittoria degli amaranto. La partita, per coloro che non avranno la possibilità di andare allo stadio è visibile su Eleven Sports in pay e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv.

Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile o annuale, quindi non è più possibile acquistare la singola partita.

