Reggina, Toscano: ‘A Potenza vittoria strameritata. Non mi interessa quello che dicono gli altri’

Infrasettimanale per la Reggina, questa volta è Coppa Italia e si gioca al Granillo contro quel Potenza battuto domenica pomeriggio al Viviani. Conferenza stampa di presentazione del tecnico Mimmo Toscano: “Quello che pensano gli altri non ci deve interessare, dobbiamo pensare solo a noi stessi. A Potenza ho visto una squadra forte, consapevole, equilibrata e di qualità contro una compagine che fino alla nostra partita aveva fatto un percorso straordinario ed era imbattuta in casa e senza mai subire gol.

La vittoria è strameritata. Ai numeri non do molto peso ma quando sono così importanti allora si. Sono la conseguenza delle prestazioni e va ricordato che le cinque vittorie consecutive arrivano contro Catanzaro, Monopoli, Picerno, Avellino e Potenza tre delle quali in trasferta. La cosa bella di questo gruppo è che dopo queste vittorie tutti non vedono l’ora di ritrovarsi il martedi per cercare di migliorare ancora.

Ci teniamo alla Coppa Italia, serve per non staccare mai la spina perchè altrimenti non arrivi pronto per la partita di domenica contro la Casertana, ragioniamo come fosse un turno infrasettimanale di campionato. Bertoncini si sta allenando ed ha anche forzato, probabilmente giovedi si unirà al gruppo se non ci saranno altri intoppi.

Mastour ha iniziato ad allenarsi con il gruppo per cercare di capire meccanismi ed intensità. Mi auguro che possa trovare spazio domani nella gara di Coppa contro il Potenza. Corazza? Non mi piace parlare dei singoli, ma insieme al DS Taibi su mio consiglio abbiamo deciso di prenderlo, ma come tutti è importante per il collettivo.

Vendetta del Potenza? Su cosa, non capisco, nulla è successo e credo che possa essere una bella partita di calcio come lo è stata al Viviani. Bellomo ha esultato e poi si è creato un casino che si poteva evitare, ma certamente non per colpa di Bellomo.

