Coppa del Mondo del Panettone: Reggio Calabria capitale dolciaria del Sud

A Palazzo San Giorgio, nella Sala dei Lampadari intitolata ad Italo Falcomatà, è stata ufficialmente presentata la selezione per il Sud della coppa del Mondo del Panettone. Un concorso internazionale che coinvolge diverse nazioni (Italia, Spagna, Portogallo, Brasile, Svizzera, Stati Uniti e Francia) e vuole promuovere nel mondo il panettone artigianale e la sua lavorazione.

Dopo le pre selezioni italiane del Centro e del Nord, sabato 30 aprile, al Castello Aragonese di Reggio Calabria si svolgerà la selezione che coinvolge i pasticceri del Sud Italia. Alla conferenza hanno preso parte il sindaco ff del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, gli assessori Irene Calabrò e Angela Martino ed il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana.

Fondatore della kermesse e presidente nazionale Conpait, Angelo Musolino, ha anticipato anche la presenza del patron Giuseppe Piffaretti.

“Le selezioni nazionali per la prima volta sono organizzate dal neonato Club Italia della Coppa del Mondo del Panettone. La giuria al castello Aragonese è composta da Giambattista Montanari, Paolo Magni, Rocco Scutellà, Beniamino Bazzoli, Peppe Leotta e Salvatore Tortora”, ha spiegato ai giornalisti.

“I giurati valuteranno e degusteranno con attenzione tutti i panettoni in gara. I dieci finalisti, insieme a quelli prescelti nelle selezioni del Centro e del Nord Italia, parteciperanno alla finalissima del 22 maggio a Cast Alimenti Brescia”, la chiosa di Musolino. Per Davide Destefano della Gelateria Cesare invece “ogni palcoscenico è utile per veicolare i prodotti della nostra terra. Sarebbe utile, per la città, innescare un sano turismo enogastronomico al pari di quello culturale”.