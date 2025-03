Reggio ospita la selezione italiana della Coppa del Mondo del Panettone

L’emozione della finale mondiale è ancora forte, ma la Coppa del Mondo del Panettone riparte con le selezioni nazionali per la V edizione, che si concluderà a Milano nel novembre 2026. Dopo le tappe di Rimini e Maddaloni (Caserta), sarà Reggio Calabria a ospitare la terza selezione italiana per la categoria Panettone Tradizionale, in programma sabato 22 marzo a Palazzo Alvaro.

Un evento prestigioso per i maestri pasticceri italiani

Grazie alla collaborazione con Angelo Musolino e Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani), la competizione decreterà i pasticceri che accederanno alla finale italiana a Sigep 2026.

La giuria che valuterà i panettoni sarà composta da:

Rocco Scutellà , Maestro pasticcere, membro Apei e Presidente Conpait Calabria

, Maestro pasticcere, membro Apei e Presidente Conpait Calabria Renato Zara , Maestro Pasticcere Conpait

, Maestro Pasticcere Conpait Nicola Musolino , Maestro Pasticcere e Consulente

, Maestro Pasticcere e Consulente Fabio Taverna , Maestro Pasticcere Conpait

, Maestro Pasticcere Conpait Antonio Chiera , Maestro Pasticcere e Consulente

, Maestro Pasticcere e Consulente Francesco Trichilo, Presidente provinciale della Federazione Italiana Cuochi

I criteri di valutazione si baseranno su aspetto, forma, volume, morbidezza, distribuzione della frutta, profumo e sapore.

Un evento dal respiro internazionale

Le selezioni italiane danno il via a un calendario internazionale che porterà la competizione in Europa, Asia, America e Australia. Ormai, le tappe nei diversi Paesi sono diventate eventi di rilievo nazionale, coinvolgendo ambasciate, consolati e istituzioni, che promuovono la diffusione del Made in Italy nel mondo.

La Coppa del Mondo del Panettone è nata dall’idea del maestro Giuseppe Piffaretti, che da anni si dedica alla promozione della cultura del panettone artigianale, organizzando masterclass e corsi di formazione in diversi Paesi.

Valorizzare il panettone nel mondo

Uno degli obiettivi principali del concorso è far conoscere e valorizzare il panettone come dolce lievitato per eccellenza, oltre a destagionalizzarne il consumo, come già avviene in Paesi come Brasile e Perù, dove il panettone viene gustato tutto l’anno.

Il regolamento del concorso impone ai concorrenti di realizzare il panettone secondo la ricetta artigianale originale, indipendentemente dalla loro provenienza. Il dolce italiano è sempre più apprezzato all’estero, dove viene spesso reinterpretato con ingredienti locali, dando vita a varianti come panettoni ai datteri, alla papaia o addirittura in versione salata.

La partnership con ICE – Italia Trade Agency è stata rinnovata anche per questa edizione, con il patrocinio e la collaborazione dell’agenzia nella realizzazione delle selezioni internazionali.

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la valorizzazione della tradizione dolciaria reggina:

“I maestri pasticcieri del nostro territorio continuano con impegno e dedizione a valorizzare l’antica e rinomata arte dolciaria reggina, ormai divenuta un punto di riferimento nazionale nel settore del food.

La loro grande sfida, vinta con merito, è stata quella di aver introdotto nelle loro ricette i prodotti identitari del nostro territorio, a partire dall’inconfondibile Bergamotto di Reggio Calabria, rendendo onore a una tradizione secolare, frutto di amore, passione e innovazione.

È con questo spirito che rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo a tutti i partecipanti alla terza selezione italiana della Coppa del Mondo del Panettone, ospitata a Palazzo Alvaro il prossimo 22 marzo. Un luogo che, oltre a essere la casa di tutti i cittadini metropolitani, si è ormai trasformato in uno spazio dove si esprimono le più svariate attività culturali, volte alla promozione del territorio. Anche l’arte dolciaria può essere un veicolo straordinario di cultura, un polo d’interesse capace di legare il nostro territorio ai suoi prodotti tipici e alle produzioni artigianali di eccellenza”.

