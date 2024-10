Coppolino ha incontrato Falcomatà: “Riparte il basket a Reggio Calabria” (VIDEO)

Il dottor Aurelio Coppolino dopo l’incontro con Falcomatà di stamane è tranquillo ed è sicuro di ciò che sta facendo ed ha spiegato ai microfoni di CityNow Sport: “Fra 48 ore ci sarà una conferenza stampa, luogo e orario saranno comunicati in seguito. Incontro con il sindaco molto utile e produttivo. Falcomatà vuole affrontare il “problema strutture” facendo partecipare anche le altre società. Riparte così il progetto Viola Reggio Calabria. Sette giocatori su dieci sono stati ufficializzati e siamo alle strette per la scelta dell’head coach per l’area tecnica”.

Ecco la video intervista: CLICCA QUI