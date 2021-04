Coprifuoco estivo, Falcomatà punta alle riaperture: 'Non possiamo vivere senza'

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà questa mattina è stato ospite di Studio24 su RaiNews24. Il primo cittadino di Reggio Calabria ha parlato di riaperture che, in Calabria, a causa della zona arancione, sono ancora un miraggio e del tema 'caldo' del coprifuoco.

"Il tema della responsabilità è la precondizione, è quello che ci ha consentito di affrontare la fase del lockdown - ha specificato l'inquilino di palazzo Alvaro ai microfoni della Rai. Quella di proteggerci e non ingolfare la macchina dei medici e dei paramedici e riempire le terapie intensive degli ospedali, al Sud dove le infrastrutture ospedaliere non sono ai livelli del centro nord del Paese è stata la prima mossa messa in campo.

Questo ci ha consentito di limitare al massimo dei contagi. È vero anche, però, che sta per arrivare l'estate e le nostre Regioni, quelle del Mezzogiorno, non possono vivere una seconda stagione senza che gli imprenditori, i titolari delle strutture ricettive, artigiani e commercianti abbiano la possibilità di tornare alla propria attività.

Rispetto a questo tema del coprifuoco lancio un suggerimento - ha aggiunto Falcomatà - che si faccia come si è fatto lo scorso anno, quando si è deciso di suddividere le chiusure in base alle Regioni. Possiamo fare qualcosa di più. Il livello dei contagi cambia anche da provincia a provincia, naturalmente tenendo presente quello che è l'aspetto medico e le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico che il Governo valuti anche le singole città, in modo da verificare quelli che sono i casi, senza attuare chiusure indiscriminate".