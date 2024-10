Lutto nel mondo Unicef Italia: la solidarietà della comunità calabrese

Il Presidente Francesco Samengo si è spento a Roma. Aveva contratto il Coronavirus ed era ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma.

Tutta la comunità calabrese si stringe attorno alla perdita di un uomo che ha dedicato la vita alla difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

“Testimonio il mio apprezzamento e la mia riconoscenza verso Samengo non solo per la sua ultraventennale militanza in Unicef e per quanto è riuscito a sviluppare in termini di progetti ed iniziative con i minori come stella polare ma anche per i valori morali che incarnava anche al di fuori della storica associazioni che cura i bambini del Pianeta.

Da rappresentante di un ufficio che ha a cuore bambini ed adolescenti non posso che ricordarne la memoria. E non posso non farlo anche perché insieme abbiamo condiviso con il presidente Samengo un percorso all’interno di Unicef. Sono onorato di averlo conosciuto. Addio, Francesco”.