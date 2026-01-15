Calabria, forza un posto di blocco e aggredisce due carabinieri: un uomo in stato di fermo

Ha forzato un posto di controllo in sella alla sua moto tentando di investire due carabinieri, poi, dopo essere caduto, ha aggredito i militari che lo stavano fermando.

È quanto è accaduto stasera a Corigliano-Rossano (Cosenza).

L’uomo, del quale non sono state rese note le generalità, ha provato a fuggire all’alt dei carabinieri del Reparto territoriale ad un posto di controllo nella frazione di Schiavonea, passando sul piede di uno dei due con la ruota della moto per poi tentare la fuga ma è stato bloccato subito dopo, non prima, però, di scagliarsi contro i militari che sono stati portati nel pronto soccorso di Rossano, dove sono stati medicati e stanno ancora effettuando gli accertamenti.

Leggi anche

L’uomo è in stato di fermo e per lui si ipotizza il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Fonte ansa.it