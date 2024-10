Corigliano-Rossano: iniziati i lavori di elettrificazione della Linea Ionica

di Domenico Arcudi – Sono partiti ufficialmente i lavori di elettrificazione della Linea Reggio Calabria – Taranto (nota ai più come Linea Ionica), a seguito della stipula dell’Accordo Quadro «RFI – Regione Calabria» tra il presidente della Regione Mario Oliverio e il direttore generale ed amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile. Per l’occasione è stata istituita per il 30 agosto una cerimonia presso la stazione di Corigliano Scalo in cui, oltre ad Oliverio e Gentile, ha partecipato l’assessore alla regione delle infrastrutture Roberto Musmanno ed è stato apposto il primo palo per l’elettrificazione della linea.

L’elettrificazione, secondo quanto scritto sul sito fsnews.it, rientra oltre che nel c.d. Accordo Quadro anche nel Protocollo d’Intesa per la Linea Jonica, siglato nel 2017 tra Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regione Calabria ed RFI, che prevede tra l’altro l’eliminazione dei passaggi a livello e la realizzazione di strutture alternative per migliorare gli standard qualitativi, ambientali e prestazionali del trasporto sia su gommato, sia su linea ferrata.

L’opera, secondo quanto affermato dal presidente della Giunta Regionale Oliverio, ha richiesto un investimento di 530 milioni di euro (destinati all’eliminazione dei passaggi a livello e alla ristrutturazione di alcune stazioni), mentre i lavori per l’elettrificazione (non compresi nell’investimento precedente) prevedono un ulteriore investimento di 150 milioni di euro. La prima fase degli interventi avrà termine entro la fine del 2019, mentre la data di conclusione complessiva è prevista tra il 2022 ed il 2023.

«L’elettrificazione – Secondo l’AD di RFI Maurizio Gentile – unita a tutti gli altri interventi previsti per la rete ionica produrrà significativi miglioramenti in termini di confort e regolarità dei collegamenti ma anche di benefici per l’ambiente, con un sensibile cambiamento della qualità di viaggio dei pendolari calabresi».