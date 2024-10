Coronavirus a Reggio, il GOM sospende il ‘consueto’ bollettino serale

Alla luce della nota della Regione Calabria, prot. n. 128326 del 6 aprile 2020, avente come oggetto “Ulteriore richiamo in ordine alle disposizioni fissate nella Ordinanza n. 4/2020 del Presidente della Regione Calabria”, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria comunica a tutta la cittadinanza ed agli organi di stampa che, a partire da stasera, la diramazione del bollettino quotidiano recante i dati statistici sull’andamento epidemia COVID-19 relativi a questo Ospedale è sospesa.

La Direzione Aziendale ringrazia sentitamente tutti, privati cittadini e professionisti dell’informazione, per la pazienza e la costanza con cui è stato seguito il bollettino. In particolare, si esprime profonda gratitudine a tutti coloro che – attraverso i commenti o semplici like sulle pagine social ufficiali dell’Ospedale – hanno supportato, confortato l’attività finora svolta dal personale sanitario ed amministrativo del G.O.M..

Si rassicura, infine, che eventuali informazioni rilevanti saranno comunque trasmesse.