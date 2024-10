Coronavirus: chi pensa ai bambini? Virtual Meeting tra istituzioni e associazioni

Un Virtual Meeting per parlare dell’infanzia in riva allo Stretto. A promuoverlo è la rete delle “Alleanze educative“, laboratorio di idee composto da oltre 50 organizzazioni complesse, tra scuole, associazioni, enti pubblici e privati. Questo esperimento, il primo nel suo genere a Reggio Calabria, si terrà venerdì 15 maggio, alle 16.00 in diretta alla fan page Facebook della rete.

Ecco l’annuncio degli organizzatori:

«La rete “Alleanze Educative“, in questo momento particolare e di difficoltà e smarrimento per tantissime famiglie, per i bambini e i ragazzi, ha organizzato per venerdì 15 maggio alle 16, un virtual meeting dal titolo: “Coronavirus chi pensa ai bambini?”».

«La pagina Facebook Alleanze Educative Reggio Calabria ospiterà gli interventi dal mondo dell’associazionismo, dello sport, della medicina, della scuola, delle istruzioni. Idee, preposte, paure e preoccupazioni condivise da chi, ogni giorno, mette al centro del proprio agire e servizio, bambini e ragazzi. L’obiettivo della rete “Alleanze Educative” di Reggio Calabria è quello di predisporre un documento programmatico da presentare, la settimana prossima, al Governo nazionale attraverso la commissione parlamentare infanzia e adolescenza. L’ascolto del territorio e la rete tra associazioni e istituzioni, sono i pilastri fondamentali per avviare nuovi e significativi percorsi a favore dei più piccoli».

Per prenotarsi ed intervenire in diretta inviare email a alleanzeeducative@gmail.com